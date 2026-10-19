Demichelis: "Debemos cuidar el balón; el Madrid tiene una transición superpeligrosa"

Así lo indicó el técnico durante una comparecencia virtual con varios medios de comunicación en la víspera de su rueda de prensa de este martes, en la víspera del enfrentamiento de Liga de Campeones con el Real Madrid en el estadio Bernabéu.

Cuestionado por unas declaraciones del entrenador del quipo blanco, José Mourinho, sobre su equipo, en las que dijo que el Leipzig no es el conjunto que perdió este fin de semana por 6-1 ante el Bayern en la Bundesliga, admitió que él también espera una mejor versión de los suyos en Madrid.

"Yo espero también ver otro equipo respecto al que fuimos el último fin de semana. No fuimos nosotros en ningún aspecto, con y sin pelota. Entonces estoy totalmente confiado que va a ser muy fácil de cambiar. Si este equipo y esta institución hizo un gran año la temporada pasada fue para jugar esta clase de partidos", señaló.

"Es el momento de salir a jugar esos partidos que son únicos. El Madrid es un gran rival, con jugadores extra desequilibrantes en la parte ofensiva, y que tiene también grandes volantes y grandes defensores. Hay que hacer un partido completo", analizó.

"Es importante que nosotros salgamos a hacer el partido y que no esperemos a que el rival juegue el suyo propio. Ante el Real Madrid hay que cuidar la posesión, porque tienen una transición superpeligrosa. Solo necesitan dos pases para que cualquiera de los de adelante pueda desequilibrar", explicó.

"Creo que los equipos de José (Mourinho) se caracterizan mucho por estar compactos; saben cuándo robarte y cuándo lastimarte (...) Para mí va a ser un gran orgullo poder volver a verle y saludarlo dentro de un estadio", agregó.

Pese a que el Real Madrid ya no cuenta con centrocampistas como Toni Kroos, Luka Modric o Casemiro, que "marcaron una época", Demichelis no dudó en catalogar a los actuales jugadores del medio campo blanco de "nivel selección". "Tienen muy buenos jugadores. Dependerá del entrenador de turno, de cómo quiera utilizarlos dependiendo de su idea", comentó.

Asimismo, habló sobre Yan Diomandé, el jugador más caro en la historia del club madrileño, que abandonó Leipzig el pasado verano, a los pocos días de llegar él como técnico del club.

"No pude disfrutarlo mucho. Cuando llegué estaba en el Mundial, así que lo conozco más de verlo en televisión. Tuve algunas conversaciones con él en las que me expresó su deseo de dar un paso en su carrera. Creo que le espera un gran futuro. Su evolución fue muy pronunciada aquí", manifestó.

"Hoy el fútbol se ha dirigido mucho a jugar con extremos superdesequilibrantes. Él es de esos que hoy por hoy marca la diferencia tanto por la izquierda como por la derecha. Su gran control de la pelota con ambas piernas le da una facilidad para poder jugar por ambos lados, más su velocidad de cero a cien en muy pocos metros...Además es uno de los de los extremos que más recorrido realiza hacia atrás y que más duelos gana", señaló.

Respecto a su trayectoria en el conjunto alemán, rechazó la idea de hablar de "proyectos", ya que todo depende de los "triunfos", aunque remarcó que el Leipzig y él comparten "principios", especialmente con el trabajo y proyección de jóvenes promesas.

"Creo que el club me ha contratado porque me dedico mucho a la evolución de los jóvenes (...) La institución se dedica mucho a eso. Me siento feliz, porque creo que mis principios como entrador coinciden plenamente con la institución. Que después se vean muy mal reflejados, como pasó el fin de semana, pues, bueno, soy el primer autocrítico, el primer responsable e intento corregirlo", narró.

En el plano personal, destacó el poder del fútbol para sobrellevar varias desgracias de su vida, como la pérdida de su madre debido a un cáncer cuando él tenía sólo 14 años, o la muerte de su padre en un accidente de tráfico en 2013: "Fue un aliado para poder seguir en su momento como jugador y hoy por hoy como entrenador".

"También me he separado hace un año de una familia con la que estuve durante 18 años y tampoco es fácil estar lejos de mis hijos, pero el fútbol me da vida, me hace sentir el verdadero yo", recalcó.

Asimismo, fue cuestionado por la posible sanción que puede caer sobre el Manchester City, club del que fue jugador de 2013 a 2016, tras ser declarado culpable de irregularidades financieras.

Sin querer ser "hipócrita", defendió que el conjunto 'citizen' ganó sus títulos por lo que demostró en el terreno de juego.

"Para mí lo que se ganó se ganó dentro de la cancha y fue una de forma legítima. Con una identidad de fútbol brutal en una de las mejores ligas del mundo. Lo que se hace detrás del escritorio, no lo quiero ni saber. Yo siempre que llego a una institución como entrenador digo: 'no quiero saber lo que gana un jugador o cuánto le queda de contrato'", manifestó.

"Lo mío es otra cosa, es el verde, es el fútbol, los jugadores, es el vestuario. No tengo una idea que pasó ni que puede llegar a pasar. Yo disfruto el fútbol de otra manera, así que no, no tengo la posibilidad de responder porque no me metí a leer de lo que se habla", finalizó.