El Famalicão destituye al técnico Carlos Carvalhal

En un comunicado, el Famalicão, decimotercero en el campeonato, afirmó que el club y el entrenador "han rescindido, de mutuo acuerdo, el vínculo que los unía".

Carlos Carvalhal, de 60 años, se despide del Famalicão tras la derrota del equipo el pasado domingo en la Copa de Portugal ante el Paredes (1-0), de tercera división.

Además, solo había sumado una victoria en las ocho jornadas disputadas en la Liga Portugal, además de cuatro empates (uno de ellos contra uno de los aspirantes al título, el Sporting) y tres derrotas.

A lo largo de su carrera, Carvalhal ha dirigido equipos como el Sheffield Wednesday o el Swansea, de la Premier inglesa, el Olympiacos griego y el Celta de Vigo, entre otros.

En su Portugal natal, ocupó el banquillo de equipos como el Sporting, el Rio Ave y, sobre todo, el Braga, club al que representó como futbolista y al que llevó a conquistar la Copa de Portugal en la temporada 2020/21.