El juicio por la muerte de Maradona inicia su última semana con alegatos de las defensas

Los alegatos comenzarán este martes con la exposición de los abogados de la psiquiatra Agustina Cosachov y del psicólogo Carlos Díaz.

La Fiscalía y los abogados querellantes pidieron en sus alegatos penas de entre ocho y catorce años de prisión para la psiquiatra por el delito de homicidio eventual, en concurso con el de falsedad ideológica, por falsificar un certificado médico.

En el caso de Díaz, las solicitudes de penas fueron más variadas: la Fiscalía y dos querellas pidieron cinco años de prisión por el delito de homicidio culposo, mientras que una tercera solicitó doce años por el delito de homicidio simple con dolo eventual y las dos restantes pidieron su absolución.

Estos dos pedidos de absolución generaron durante la última semana el enojo de dos de las hijas de Maradona e incluso una discusión entre ellas y una de sus hermanas.

Tras la audiencia de este martes, el miércoles el tribunal escuchará los alegatos de los abogados del médico de cabecera Leopoldo Luque y de la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, los dos principales acusados del juicio y para quienes la Fiscalía y las querellas pidieron penas más altas, de hasta dieciséis años de prisión.

La última audiencia, en tanto, se celebrará el jueves y estará dedicada a los alegatos de los abogados del jefe de enfermeros Mariano Perroni y del enfermero Ricardo Almirón, para quienes la Fiscalía y las querellas pidieron penas de entre tres y cinco años por el delito de homicidio culposo.

Ese mismo día también presentará un breve alegato la abogada de Pedro Di Spagna, médico clínico que visitó a Maradona en una sola oportunidad y para quien la Fiscalía y las cinco querellas solicitaron la absolución.

El juicio comenzó el 14 de abril y celebró 45 audiencias dedicadas a la producción de pruebas, en las que se oyeron 75 testimonios y se expusieron un centenar de mensajes enviados entre los acusados.

Tras la audiencia de el jueves, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro comenzará a deliberar su veredicto, que se estima se conocerá en el mes de diciembre.