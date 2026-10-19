El líder América visita al Atlas en la jornada 13 del Apertura mexicano

Con la mejor ofensiva, 27 goles en 11 partidos, las Águilas, orientadas por el uruguayo Guillermo Almada, vencieron el pasado sábado por 3-5 al León y ahora saldrán a por tres puntos ante el inspirado Atlas del técnico argentino Hernán Crespo, tercero de la tabla de posiciones.

Rodríguez pasa por un gran momento de forma; con cuatro anotaciones y un par de asistencias, es una de las figuras de los azulcremas que presumen el buen momento de forma de Henry Martín, con siete goles, y el del colombiano Miguel Borja, que tiene cuatro y regresará después de un partido de suspensión.

Atlas, con el portugués Luis Esteves como líder de su ofensiva, saldrá a imponer condiciones en su estadio, con la garantía de tener en Camilo Vargas a un guardameta de primer nivel, clave para que el equipo sea uno de los tres mejores del campeonato.

De ganar, Atlas alcanzará a las Águilas con 24 puntos, una motivación extra.

La fecha 13 comenzará mañana cuando las Chivas de Guadalajara, que tienen al argentino Gabriel Milito en el banquillo, recibirán al Necaxa, penúltimo de la tabla de posiciones. Los tapatíos aparecen como favoritos en su estadio, siempre y cuando no subestimen a un rival necesitado de puntos, que saldrá por tres unidades.

Querétaro, sexto de la tabla, visitará a San Luis; Atlante, al Juárez FC; y León, al Tigres UANL, en otros encuentros del martes.

Santos Laguna, revelación de las últimas semanas en el campeonato, con cinco victorias seguidas, buscará extender su racha el miércoles ante los Pumas UNAM, en un duelo atractivo entre dos cuadros obligados a triunfar para entrar a cuartos de finales.

Noveno de la tabla, el Santos del entrenador portugués Renato Paiva, viene de golear por 5-0 a un Querétaro, que llegaba con la mejor defensa, y ahora saldrá a vulnerar a los universitarios, confiados en el guardameta costarricense Keylor Navas, con muy buenas actuaciones en el campeonato.

El delantero venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores, guiará al Pachuca que recibirá al campeón Cruz Azul.

Por otra parte, Puebla recibirá al Monterrey , y Toluca a los Xolos de Tijuana, en los otros encuentro del miércoles.

- Decimotercera jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Martes 20.10: Guadalajara-Necaxa, San Luis-Querétaro, Juárez FC-Atlante y Tigres UANL-León.

Miércoles 21.10: Puebla-Monterrey, Atlas-América, Toluca-Tijuana, Pachuca-Cruz Azul y Santos Laguna-Pumas UNAM.