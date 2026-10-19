Flick, ante las bajas en defensa: "Hay que aceptarlo"

"Tenemos varias opciones, Frenkie (de Jong) puede jugar ahí y también Alexis Campos, que se ha entrenado con nosotros por primera vez. Soy muy positivo, creo que todo va bien. Toco madera. No es el mejor momento para nosotros, pero hay que aceptarlo", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al partido.

Flick no dio indicaciones sobre Martí, aseguró que Raphinha está para jugar y se mostró confiado en que Jules Koundé pueda estarlo para el clásico del domingo contra el Real Madrid.

El técnico germano consideró que el duelo ante el actual campeón de Europa no será definitivo pero sí "un buen test para ver el momento del equipo, una oportunidad para mostrar el nivel".

"Me gustaría que jugáramos con confianza, juntos, como un bloque, como los últimos partidos. Vamos a afrontar quizá el mejor equipo de los últimos años, es una buena oportunidad de mostrar de lo que somos capaces. Nos permitirá saber muchas cosas", aseguró.

Flick se deshizo en alabanzas con su rival, Luis Enrique: "Ha ganado dos Ligas de Campeones seguidas, me gusta la dinámica y la intensidad que da a su equipo, los cambios y el dinamismo que pone. En estos años han mejorado muchísimo", comentó el técnico, que consideró que el PSG está "más maduro".

Pero evitó comparar el duelo de este martes con los de las últimas campañas. "El año pasado no era fácil para nosotros, pero este hemos empezado como queríamos, con mucha confianza con el balón y creando muchas ocasiones", indicó.

Sobre el hecho de que este año, pese al pleno de victorias, solo en una ocasión han mantenido la portería a cero, Flick dijo que responde a los riesgos que corre el equipo y señaló que lo compensa bien con todos los goles que marca.

"Creo que la clave estará en el centro del campo, ambos equipos tenemos jugadores muy importantes, de gran calidad. Cuando tenemos la posesión es seguro que el adversario no marca. El problema es cuando cometes errores ante rivales como el PSG", destacó.

Flick evitó pronunciarse sobre la polémica que rodeó al último partido del Real Madrid contra el Sevilla.