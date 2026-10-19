Guruzeta sufre rotura del ligamento cruzado y se pierde el resto de temporada

El parte médico publicado por el club bilbaíno informa además de que en los próximos días "se determinará la fecha para la intervención quirúrgica" que se le practicará al delantero donostiarra.

Guruzeta se lesionó de manera fortuita en el partido contra el Valencia cuando apenas llevaba cinco minutos sobre el césped, después de entrar en la segunda parte en sustitución de Iñaki Williams.

Esta es la segunda lesión de gravedad que sufre el atacante rojiblanco. En abril de 2019, cuando militaba en el Bilbao Athletic y ya había debutado con el primer equipo, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le mantuvo cerca de siete meses de baja.

El delantero volvió a jugar en noviembre de aquel año, una vez completada su recuperación, y ahora afronta un nuevo y prolongado periodo de rehabilitación que casi con total seguridad le impedirá volver a competir durante la presente temporada.