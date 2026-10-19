Hancko: “El equipo es más fuerte en defensa”

“Estamos trabajando mucho la faceta defensiva, no solo sobre el terreno de juego, sino también mediante el vídeo. Aunque dejamos la portería a cero ante el Espanyol, el cuerpo técnico nos señaló algunas ocasiones en las que podríamos haber encajado. Debemos conservar esa solidez. Es fantástico volver a tenerla", dijo en rueda de prensa en la víspera de medirse al Stuttgart en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

“Nuestro objetivo es que los cuatro o cinco defensas, junto con los dos jugadores situados por delante, seamos realmente sólidos atrás. Ahora, también la temporada pasada, sentimos que nuestro ataque es tan potente que vamos a marcar. Por eso, muchas veces depende de nosotros, de no encajar", asumió.

Hancko repasó que el pasado sábado, contra el Espanyol, cuando el encuentro iba 0-0, “todos” pensaban lo mismo: “Al final, vamos a marcar y no vamos a encajar”.

“Trabajamos en ello desde que llegué aquí. Para comprenderlo todo necesitas llevar más tiempo con el equipo. Los resultados están llegando y nos ayudan a lograr la confianza necesaria para ganar estos partidos. Creo que eso es lo más importante”, añadió.

A Hancko “le gusta mucho” jugar junto a Cristian ‘Cuti’ Romero o Marc Pubill, que “terminó siendo uno de los jugadores más importantes de la plantilla”. “También llegó Grimaldo, así que siento que el equipo es más fuerte en defensa”, destacó.

Y ha aumentado la competencia: “Antes de comenzar la temporada pensé: 'Viene Cuti, así que mi nivel debe ser todavía más alto', porque soy competitivo y quiero jugarlo todo. Eso empuja a todos a ofrecer su mejor rendimiento. Hasta ahora estamos trabajando bien juntos y estoy muy contento”.

También destacó el crecimiento como visitante de su equipo. “Los entrenadores insisten mucho en los partidos fuera de casa. El técnico lo ha repetido en rueda de prensa: perdíamos la Liga, las competiciones y los títulos como visitantes. En realidad, no era contra los grandes equipos. El año pasado, contra el Real Madrid ganamos un partido y perdimos otro; frente al Barcelona perdimos los dos, pero solo son seis puntos y la diferencia fue mucho mayor. Por tanto, lo perdimos en otros encuentros”, avisó.

"El equipo está un momento muy bueno, queremos mantener esta dinámica y esperamos lograr otro resultado positivo", enfocó al partido de este martes en Stuttgart, al tiempo que manifestó: “El año pasado estuvimos muy cerca de conseguir grandes cosas. Queremos mejorar y esperamos alcanzar este año cosas aún mayores que la temporada pasada”.