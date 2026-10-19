Hoeness: "Jugamos ante un equipo que ha marcado el fútbol europeo"

"Sobre su carrera no puede haber discusión. Todos mis respetos Tiene su estilo con un fuego y una pasión que no se hace menos con los años", dijo Hoeness sobre Simeone.

"En otra temporada tuvimos la posibilidad de jugar contra Carlo Ancelotti, uno de los más grandes. Creo que Simeone está al mismo nivel", añadió.

La conferencia de prensa comenzó con una pregunta sobre una frase de Thomas Müller, que se refirió al Atlético de Madrid como "los gamberros de Europa".

"No necesitaba ese análisis para saber cómo juega en Atlético. Quien haya seguido el fútbol europeo forzosamente habrá visto partidos del Atlético. Por eso sabemos lo que nos espera", aseguró.

Con respecto a cómo debe responder el Stuttgart a la acostumbrada intensidad del Atlético, Hoeness dijo que debe combinar la misma intensidad con la "cabeza fría".

"Tenemos que tener la misma intensidad, pero eso no basta. Tenemos que tener cabeza fría y no caer en provocaciones", señaló.

Sobre los resultados de su equipo en la Bundesliga y la derrota del pasado fin de semana ante el Hamburgo, Hoeness manifestó que en ese partido el problema fue de eficacia.

"El problema ante el Hamburgo fue de eficacia. Controlamos ese partido y cuando uno controla los partidos se puede esperar ganarlos o lograr al menos un punto. Tenemos que ser más eficaces", aseguró.

Hoeness, asimismo, anunció el regreso a la convocatoria del lateral izquierdo Maximilian Mittelstädt tras sufrir un corte en un talón.

"En principio puede ser un candidato (a ser titular), no estuvo de baja mucho tiempo. Pero también es verdad que sólo hoy ha vuelto a entrenar con el grupo. En todo caso estará en la convocatoria", aseguró.