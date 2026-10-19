Iñigo Pérez: “Venimos a disfrutar y a jugar con valentía”

El técnico navarro admitió en rueda de prensa que desde que se celebró el sorteo del calendario no ha hablado con el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, amigo personal y del que fue compañero de equipo y ayudante, y adelantó que antes del partido se saludarán “tímidamente” y que, posteriormente, “volveremos a hablar como siempre”.

“Andoni me conoce mucho y yo a él también. Aunque hoy en día todos los entrenadores tenemos los datos para conocernos. Intentaremos que ese espejo se rompa por su lado”, dijo el entrenador navarro, que asumió que el Liverpool “creará ocasiones”.

Más allá de la emotividad del reencuentro con Iraola, el técnico del Villarreal aseguró que el partido es motivo de orgullo para su equipo, tanto por la competición en la que se enmarca como por el estadio y el rival.

El técnico del Villarreal destacó la importancia de las acciones a balón parado, algo que considera “cultural” en Inglaterra y que “excede de la táctica”.

“Un córner se celebra. Cuando haya uno, sabemos que es uno de sus puntos fuertes y habrá que estar muy atentos”, avisó, y descartó jugar al despiste con Iraola y renunciar a su estilo.

“Si cambias el paso, quizás tú mismo te tropieces. Creo que habrá pocas sorpresas entre lo que él propondrá y yo también. Las cartas están sobre la mesa y no creo que haya sorpresas”, pronosticó Iñigo Pérez, que confió en que sus delanteros por fin tengan una jornada inspirada ante la portería rival.