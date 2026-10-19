Marathón y Alianza a primer duelo de repesca por pase a la Copa de Campeones 2027

Dirigido por el argentino Silvio Rudman, el Marathón llega a su encuentro con el Alianza después de vencer 2-1 al Olancho en el torneo hondureño Apertura, en el que es segundo con 21 puntos.

El Alianza, sexto en el fútbol salvadoreño y con el argentino-hondureño Diego Vázquez como su nuevo entrenador, viene de empatar 0-0 con el Cacahuatique.

El partido, con el árbitro por definir, se jugará en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, norte de Honduras, a partir de las 20:00 hora local (02:00 GMT).

El juego de vuelta se disputará el 27 de octubre en San Salvador, según el calendario de la Concacaf.

Ambos clubes tienen la posibilidad de competir por los dos últimos cupos de la región centroamericana para la Copa de Campeones, lo que también buscan el Luis Ángel Firpo de El Salvador y el Saprissa de Costa Rica.