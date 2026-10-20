Cerezo: “Nos queda conseguir la Champions y en eso estamos”

“Diego es un técnico que ha demostrado todo, con nosotros ha conseguido todo y prácticamente lo que a todos nos queda es conseguir la Champions y en eso es en lo que estamos”, declaró el dirigente.

Su equipo suma tres de los seis puntos jugados. “El primer partido lo perdimos contra un gran equipo (por 2-1 contra el Liverpool) y el segundo lo ganamos contra un gran equipo (por 2-0 frente al Manchester United) y este lo esperamos ganar contra un gran equipo”, avanzó.

Cerezo auguró que su equipo va “acabar bien” la temporada. “Y vamos a conseguir lo que queremos, que son títulos y triunfos”, aseguró el presidente del Atlético, que ve a su conjunto “muy centrado en lo que hacen y en lo que quieren”.