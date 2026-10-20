Peña direccionó millones a leales, pese a denuncias de politización

Desde hace poco más de dos años, el programa “Hambre Cero en las escuelas” debe llegar a todas las instituciones públicas del país. Con el gobierno de Santiago Peña y tras la aprobación de la Ley 7264/2024, la alimentación escolar pasó a licitaciones departamentales plurianuales y a través del financiamiento a través del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae).

De los 15 gobernadores que deben administrar el programa estrella del Gobierno de Peña, 14 son colorados y uno solo es liberal. Fueron excluidos los gobernadores de Pdte. Hayes, Bernardo Zárate (ANR), y de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA).

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Los alimentos deben llegar a poco menos de un millón de estudiantes. Sin embargo, con frecuencia se registran múltiples reclamos por mala calidad, cantidad insuficiente y, sobre todo, la “politización” del programa. Por ejemplo, en Santa Rosa del Aguaray y San Estanislao (Santaní), localidades de San Pedro, se llegó a denunciar la presunta injerencia política para el despido de trabajadoras que habían denunciado falta de insumos, también salarios de apenas G. 700.000 para las trabajadoras y la mala calidad de productos.

En Caaguazú, cocineras también llegaron a denunciar despidos vinculados a la falta de afiliación al movimiento Honor Colorado. En ese departamento, la misma Contraloría había detectado la falta de equipamiento, utensilios básicos e indumentaria para las trabajadoras de una escuela, además de incumplimientos en el menú.

Situaciones similares se llegaron a reportar en localidades de Cordillera, Paraguarí, Misiones, Concepción y Alto Paraná. Muchos de los reclamos en esas zonas del país fueron además por problemas laborales, falta de pagos o salarios bajos. También se reportaron faltantes de alimentos o cantidades insuficientes.

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En marzo pasado, Víctor Mendoza, titular de la Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar (CAEP), había admitido que reciben presiones de políticos para la contratación de personal, en el marco del programa Hambre Cero. Aseguró que las presiones sobre todo se registraron este año, en medio de la campaña electoral para las elecciones municipales.

También desde la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), Gabriel Espínola denunció que este año se registró una “partidización extrema” en varios sectores y eso se vio reflejado también en las escuelas. “Se disputan la alimentación escolar, dependiendo de dónde está tal o cual operador, ahí pagan el plato los pobres, las familias de las escuelas que podrían tener el puesto en las cocinas escolares”, afirmó Espínola en su momento.

¿Cuánto dinero manejan los gobernadores colorados?

De acuerdo con los registros del presupuesto del Ministerio de Economía, correspondientes al periodo 2024-2026, el presupuesto total asignado para Hambre Cero fue de US$ 1.089 millones (G. 7,46 billones), de los cuales US$ 614 millones (G. 4,21 billones) fueron asignados a las 14 gobernaciones administradas por el Partido Colorado por este programa.

En el 2024, el presupuesto total fue de US$ 65,7 millones, en el 2025 subió a US$ 230 millones (G. 1, 3 billón) y, para este año, se disparó a US$ 317,6 millones (G. 1, 8 billón), Es decir el aumento fue de US$ 87 millones (casi G. 498.000 millones).

Superpresupuesto para MDS

Las escuelas de Presidente Hayes, Central y Asunción dependen del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Con la administración centralizada, fueron excluidos los gobernadores Ricardo Estigarribia (ANR) y Bernardo Zárate (Pdte. Hayes).

Así, la MDS obtuvo un presupuesto total de G. 2,74 billones (US$ 401 millones). Empezó con apenas US$ 50 millones en el 2024 y alcanzó los US$ 215 millones (G. 1,2 billón) en el 2026.

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Incondicional respaldo político

En medio de la ruptura del cartismo, 14 de los 15 colorados del Consejo de Gobernadores fueron los primeros en correr a posicionarse junto a Pedro Alliana y Santiago Peña la semana pasada.

Casi todos los jefes departamentales que pertenecen a la Asociación Nacional Republicana se reunieron con el Presidente de la República el martes 13 de octubre y confirmaron el respaldo incondicional a la candidatura del actual vicepresidente. El único ausente en la foto fue el gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, quien no pudo llegar por problemas climáticos en el Chaco.

Los gobernadores de la ANR siguen impulsando con fuerza la figura del titular del Consejo, “Cesarito” Sosa (Guairá), para integrar la dupla presidencial, luego de que Alliana anunciara una encuesta.