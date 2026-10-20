David Raum: "Nuestra oportunidad está en el juego como equipo"

"Hablamos de la ofensiva, pero también la defensa es de primer nivel mundial. Tienen excelentes jugadores. Si alguien viene a Madrid, tiene que mostrar una gran intensidad, un gran espíritu de equipo, solo podemos ganar como equipo. Tienen jugadores de un excelente nivel, uno contra uno es muy difícil imponerse, nuestra oportunidad está en el juego como equipo", añadió.

El defensa alemán valoró la derrota de su equipo por 6-1 contra el Bayern el pasado sábado: "Después de perder 6-1, la verdad es que los ánimos estaban por los suelos. Todos volvimos a casa en silencio, pero al día siguiente hicimos una reunión, hablamos entre nosotros sobre lo que hicimos mal. No nos queda otra que aceptarlo y tres días después tenemos un partido contra uno de los mejores equipos del mundo. Mañana esperamos mostrar otra cara de nuestro equipo".

"Son muchos asuntos y muchos problemas que hemos tenido. Nos faltaba la intensidad que normalmente nos caracteriza. Si le damos el tiempo al Bayern para que mantenga su línea de defensa, no conseguimos nada. Y también la pasividad, no hemos defendido bien tampoco. Nuestro juego depende de la intensidad, y, si falla, pasa lo que pasó en Múnich. Tenemos que aprender de nuestros errores, sacar lecciones y mostrar otra cara", apuntó.

Comentó la mejoría en su estado físico: "En cuanto a mi estado físico, al principio de la temporada ya estaba en condiciones de poder jugar cada tres días. Sigo trabajando mucho, tengo algunos problemillas aún y entre los partidos intento recuperarme. Hemos tenido tres partidos en los últimos 10 días, voy superando los problemas que arrastro desde el Mundial y me alegro de estar en buena condición física"

Además, reconoció que no tiene en cuenta las críticas de los medios: "Si lo dicen [las críticas] los medios de comunicación, no las tomo en serio, las únicas que tomo en serio son las que vienen de mi entrenador e intento cambiar. Todo lo demás no lo sigo, tengo mucho respeto para algunos periodistas, pero lo único que me importa es la crítica de mi entrenador y mi autocrítica".

Demichelis le dedicó unas palabras a su capitán durante la rueda de prensa: "Estoy satisfecho con los jugadores, estoy contento de tener a jugadores de la selección como David [Raum] en mi equipo. Desde el primer momento hemos tenido una relación muy positiva, ya que desde el primer día de la temporada ha mostrado una actitud muy positiva, un rendimiento muy favorable. Siempre es importante que el capitán esté presente, tenga personalidad. Todo el equipo quiere mejorar y trasladar nuestra idea de juego al campo".

"Es un gran honor tenerle como entrenador, desde el punto de vista humano y también deportivo he podido aprender de él, y esa pasión argentina es muy contagiosa. Cuando hay una victoria, es fácil encontrar las palabras, pero también lo consigue después de una derrota, tiene esa sensibilidad para hablar con los jugadores. Él tiene una carrera impresionante, con muchas derrotas también, y se aprende mucho de él", respondió Raum.