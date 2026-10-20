El Real Madrid termina su puesta a punto antes del Leipzig sin Rodrygo ni Asencio

Volvieron a estar presentes sobre el césped de la Ciudad Real Madrid, como ya es habitual en las últimas semanas, los 22 jugadores de campo sin lesiones y los guardametas.

En los primeros 15 minutos de la sesión, abiertos a los medios de comunicación, el técnico portugués volvió a optar por el calentamiento sin balón seguido de los rondos, en lugar del triangular de fútbol-tenis por el que se había decantado antes del encuentro contra el Sevilla.

Después del calentamiento y los rondos, Mourinho y su cuerpo técnico trabajaron sobre la fase táctica y organizaron partidos en campos de dimensiones reducidas. La sesión terminó con disparos a portería, según informó el club blanco.

Solo estuvieron ausentes del entrenamiento el central español Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y el delantero brasileño Rodrygo, que continúa en la recta final de su proceso de recuperación, pero que todavía entrena en solitario. Mendy, que no aparecerá en la convocatoria del encuentro al no estar inscrito en la Liga de Campeones, también entrenó con el grupo.

El Real Madrid disputa este miércoles (21.00 horas CEST) el encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones contra el Leipzig, segundo consecutivo en el Bernabéu en cuatro días, tras imponerse el domingo al Sevilla por 4-1. En su último partido europeo, los de Mourinho ganaron a la Roma por 3-4 con remontada incluida.