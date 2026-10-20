Incautan en Uruguay 27.648 perfumes falsificados con destino a Ciudad del Este

Un cargamento de 27.648 perfumes presuntamente falsificados, con destino a Ciudad del Este, fue detectado e incautado por la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay. Según informó El País de la vecina nación, el operativo se realizó el 13 de octubre en el puerto de Montevideo.

La mercadería estaba dentro de un contenedor procedente del puerto de Nansha, China, que tenía declarados 1.219 paquetes.

Durante la inspección, funcionarios de la División Control de Cargas encontraron 192 cajas con los perfumes, cuyo valor total asciende a $ 33.592.320 uruguayos, equivalentes a unos US$ 835.155.

Lea más: Medio uruguayo afirma que Marset copió métodos de bandas criminales de Brasil como el PCC

Perfumes presentaban diferencias con los originales

De acuerdo con la información publicada, los productos presuntamente imitaban a la marca Lattafa, fundada en Emiratos Árabes Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque tenían sellos holográficos y códigos QR que aparentaban certificar su autenticidad, los funcionarios detectaron diferencias en los colores, la tipografía, el tamaño y el diseño de los envases.

Otro elemento que llamó la atención fue el origen del cargamento, ya que los perfumes no provenían de Emiratos Árabes Unidos, donde se producen los productos de esa marca.

Mercadería permanece bloqueada

Tras el procedimiento, las autoridades comunicaron el caso al fiscal de turno y al representante de la marca. La mercadería quedó bloqueada ante una presunta infracción a la Ley de Marcas, a la espera de que se presente la denuncia correspondiente.

Lea más: Contrabando desde Paraguay genera ganancias de hasta 500% al crimen organizado en Brasil, revela informe

Hasta que avance el procedimiento, los productos permanecerán retenidos en Uruguay.