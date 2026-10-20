Jose Mourinho: "Estoy muy contento por tener un árbitro como Kóvacs"

"Tenemos un árbitro el miércoles que no está para bromas, de una calidad y una personalidad altísima. Da la sensación, de lo bueno que es y la personalidad que tiene, que el VAR no va a tener un papel importante en el partido. Estoy muy contento por tener un árbitro como Kóvacs en un partido importante", añadió, sobre el colegiado rumano que arbitrará el encuentro.

Opinó sobre las palabras de Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, respecto a que los árbitros españoles son los mejores del mundo: "Mi opinión es que el presidente es igual que yo, para mí, mis jugadores son los mejores del mundo, y para él, sus árbitros son los mejores. Es normal que defienda a sus árbitros como yo defiendo a mis jugadores, enhorabuena".