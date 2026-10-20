Hijo de jueza “sin lloro” consigue ascenso a solo un año de ingresar sin concurso al PJ

La declaración jurada que presentó ante la Contraloría General de la República (CGR) Santiago Coscia Marchuk, hijo de la jueza “sin lloro” Dina Marchuk, resalta que el pasado 1 de octubre consiguió su ascenso en el Poder Judicial, por lo su remuneración pasó de G. 2.899.048 a G. 3.795.460.

En la nómina de funcionarios del Poder Judicial no consta que el hijo de la magistrada de Sentencia de la Capital haya concursado para el cargo de técnico jurisdiccional en el Juzgado Penal de Sentencia Unipersonal N.º 1 (Acción Penal Privada).

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Desde la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, tampoco pudieron precisar si el hijo de la jueza Dina Marchuk pasó por un concurso para ingresar al Poder Judicial.

Coscia Marchuk ingresó al Poder Judicial con 18 años y se desempeñó como auxiliar jurisdiccional interino a cargo del Juzgado Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción Nº 4.

El hijo de la jueza “sin lloro” comenzó a ejercer su cargo actual desde el 1 de octubre de este año, exactamente un año y un día después de su nombramiento en el Poder Judicial, que se dio por medio de la Resolución Nº 1587 de fecha 30 de septiembre del 2025.

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Caso del hijo de jueza “sin lloro” contradice al titular de la Corte

Hace una semana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Dr. Alberto Joaquín Martínez Simón afirmó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que nadie ingresa sin concurso en el Poder Judicial.

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Al defender el presupuesto solicitado por el Corte Suprema de Justicia para el 2027, Martínez Simón expresó ante la Comisión Bicameral que “con legítimo orgullo” puede afirmar que la Corte es de las pocas instituciones que tiene un sistema de concurso público de oposición para ingresar a la función judicial.

“No se habrán enterado de ninguna queja de los concursantes, alguna filtración, algún favoritismo o nada”, resaltó Martínez Simón ante los legisladores que integran el órgano del Legislativo.

Sin embargo, casos como del hijo de la jueza Dina Marchuk y de María Verónica Lina Sienra Bertón, esposa del ministro Luis María Benítez Riera, quien sin tener un título universitario ocupa el cargo de directora general de Garantías Constitucionales del Poder Judicial; evidencian que en la práctica ocurre totalmente lo contrario en el Poder Judicial.

Leve sanción para jueza “sin lloro”

A fines de julio pasado el Tribunal de Ética Judicial aplicó la sanción más leve a la jueza de Sentencia Especializada en Crimen Organizado Dina Marchuk Santacruz, por sus publicaciones en redes sociales, una de ellas pidiendo “sin lloro” a la exsenadora Kattya González por las decisiones adoptadas de la Justicia.

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Tras analizar la conducta de la jueza de Sentencia Especializada en Crimen Organizado Dina Marchuk Santacruz, con relación a sus comentarios en redes sociales, el Tribunal de Ética Judicial concluyó que la magistrada “excedió los límites de prudencia y decoro” exigidos por el Código de Ética Judicial, afectando así la imagen judicial y la confianza que la ciudadanía debe depositar en quienes ejercen la función jurisdiccional.

En su declaración ante el órgano contralor, Marchuk argumentó que sus expresiones en redes sociales tuvieron un “carácter coloquial o privado”; sin embargo, los miembros del Tribunal de Ética Judicial afirman que dicho fundamento no resulta suficiente para excluir la responsabilidad ética de la magistrada.

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“El deber de decoro rige en todo momento y lugar y comprende tanto la conducta pública como la privada cuando esta puede proyectarse sobre la imagen judicial. Tampoco exime de responsabilidad que las expresiones no hayan individualizado formalmente a una persona determinada”, resalta parte de la Resolución N° 3/2026 del Tribunal de Ética, de fecha 27 de julio de 2026, publicada el miércoles 5 de agosto.