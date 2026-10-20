Julián Alvarez y Jonathan David, ataque titular en Stuttgart
Redacción deportes, 20 oct (EFE):- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reúne en ataque a Jonathan David y Julián Alvarez en la alineación titular para el partido de la Liga de Campeones de este martes contra el Stuttgart, en el que Morten Hjulmand ocupa el medio centro junto a Pablo Barrios, con Johnny Cardoso como suplente.
El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand y Álex Baena, en el medio campo; y Julián Alvarez y Jonathan David, en ataque.
El Stuttgart juega con Dennis Seimen; Josha Vagnoman, Jeff Chabot, Ramon Hendriks, Maximilian Mittelstadt; Grischa Prömel, Angelo Stiller; Jamie Lewellinhg, Bilal El Khanouss, Chris Führich; y Deniz Undav.