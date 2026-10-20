La Federación española de fútbol explica su modelo a de trabajo a Honduras

El seleccionador español, Luis de la Fuente, junto al director técnico y de desarrollo de la selección absoluta, Aitor Karanka, y el entrenador de porteros, Miguel Ángel España, explicaron, en representación de la RFEF, aspectos de la estructura deportiva española, así como experiencias vinculadas al alto rendimiento, la formación y la planificación técnica.

En ausencia de José Francisco Molina, actual seleccionador absoluto de Honduras y director deportivo de la RFEF entre 2018 y 2022, la delegación hondureña contó con Francis Hernández, director deportivo de la FFH y excoordinador de las categorías inferiores españolas, junto a Ariel Bustamante, coordinador de selecciones inferiores, José Luis Murillo, jefe de los servicios médicos e integrantes del cuerpo técnico de las selecciones.

La RFEF apuntó que la reunión sirvió, además, para estrechar los vínculos entre ambas federaciones y analizar los retos comunes a los que se enfrentan en el ámbito del fútbol internacional.