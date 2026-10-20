La presidenta del Celta defiende la incorporación del costarricense Maroto como consejero

“José Maroto es gente del fútbol, tiene un equipo en Costa Rica y ahora buscan aprender, intercambiar y tener muchas sinergias con el Celta. Creo que estamos muy alineados en valores, en formación y desarrollo de jugadores, y que también buscamos hacer un Celta más grande y más fuerte”, explicó.

Tras la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada esta noche, en la que se aprobó la incorporación al consejo de administración del empresario costarricense y del periodista Manuel Villanueva, la máxima accionista de la entidad celeste desveló que Maroto también está construyendo en su país “un proyecto similar” a la factoría del deporte que el Celta levanta en Mos.

“Él quiere aprender, invertir e ir de nuestra mano para crecer juntos”, subrayó la hija de Carlos Mouriño, quien no descartó una segunda ampliación de capital en el futuro porque el objetivo es “cuidar” y “proteger” al Celta sin “poner en riesgo” la parte deportiva.

“A este consejo de administración no le gusta el riesgo, no cumplimos ese perfil. Nosotros somos más conservadores en el tema de inversiones”, avanzó la presidenta del Celta, quien descartó que una posible nueva inyección de capital busque “mejorar” la plantilla.

“Esto te puede ayudar hoy pero meterte en problemas en el futuro. Las ampliaciones de capital que podamos hacer siempre van a ser para ayudar a crecer al club, nunca para inyectar en la plantilla. Hace tres años ya hablé de incorporar a gente de fútbol y esa visión internacional nos la puede dar José Maroto”, concluyó.