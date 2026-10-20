Laporta, sobre la acción de Güler: "Tiene su miga"

El dirigente azulgrana ha atendido a los medios justo antes de la tradicional comida de directivas previa al encuentro de la Liga de Campeones ante el PSG y ha insistido en que "ya habrá tiempo" a partir del miércoles para "hablar del Madrid", rival del Barcelona este próximo domingo.

Preguntado sobre si es más importante ganar este martes o el clásico del domingo, Laporta ha indicado que lo más relevante es ganar el partido más inmediato, que considera que es "el mejor" que puede verse en Europa en la actualidad.

"No creo que sea una cuestión de importancia. El partido del domingo es muy importante también, porque nos jugamos mucho en LaLiga, y este también porque cada uno de los equipos podrá calibrar su verdadero nivel respecto al fútbol europeo. Hoy por hoy somos los dos mejores equipos de Europa o los que estamos practicando mejor fútbol", ha comentado.

Cree Laporta que en este momento el choque entre PSG y Barça es el mejor partido de fútbol del mundo posible ahora mismo. "Hay jugadores de gran talento y calidad y son dos equipos que priorizan el equipo por encima de las individualidades, que las tenemos muy buenas, así como dos grandes entrenadores con dos grandes directores técnicos y dos clubes que quieren el fútbol", ha dicho.

Sobre si le preocupan las bajas en defensa de Eric Garcia y Jules Kounde, el dirigente azulgrana ha recordado que son circunstancias que se producen a lo largo de la temporada y también ha recordado que el PSG tiene la baja de Nuno Mendes.

"Sé que Flick ya ha buscado soluciones para que no se noten (las bajas). Esto siempre pasa y no va a haber excusas, porque los dos equipos tenemos suficiente plantilla como para contrarrestar estos contratiempos", ha insistido.