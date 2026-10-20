Lucas Hernandez, el encargado por Luis Enrique de parar a Lamine Yamal

Ante la baja de Nuno Mendes, el técnico español tenía la opción de alinear en ese puesto a Lucas Digne, pero el mal inicio de temporada del exjugador del Barça le ha dejado en el banquillo, para apostar por el ex del Atlético de Madrid.

El resto del once de Luis Enrique es el clásico, con un tridente ofensivo formado por Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, lo que relega al banquillo al español Ferran Torres.

En el centro del campo, el técnico español apuesta por su tridente de gala, con Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves, mientras que en la defensa, por delante de Safonov, además de Hernández por la izquierda, Marquinhos y Pacho ocuparán el eje central y el marroquí Achraf Hakimi la banda derecha.

El PSG juega de inicio con Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.