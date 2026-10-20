Pellegrini: "En la Champions están los punteros de cada país"

Pellegrini señaló, en la rueda de prensa previa al duelo del torneo continental que ofreció tras el entrenamiento que tuvo lugar en la ciudad deportiva bética, que cree disponer de "las armas para hacer daño" al conjunto neerlandés para "cerrar cuatro partidos seguidos de local", una circunstancia "que no es normal" y que "el equipo afrontó bien" pese a la "derrota con el Barcelona- pasado sábado (2-5)".

El técnico santiaguino espera que ese tropiezo contra "un equipo muy difícil de ganar" no pase factura, ya que "es un tema" del que habla "con los jugadores: las veinticuatro horas después de una victoria son para disfrutarla o para pasar la amargura si se pierde".

El preparador bético comprende el enfado de los béticos por el arbitraje del sábado porque "la hinchada es pasional", pero dijo estar "seguro de que no exista una intención por parte de los árbitros" de equivocarse, ya que "con el Barcelona o el Real Madrid también cometen errores".

"Son dos clubes que tienen mucha atención mediática y mucha presión de la gente. A lo mejor, a algunos les puede afectar más la presión que a otros, pero yo no tengo dudas de la integridad de los árbitros. No creo que haya premeditación", añadió Manuel Pellegrini.

El entrenador chileno, sobre algunas quejas que se han dado por el estado del terreno de juego, dijo que "La Cartuja tuvo siempre un césped impecable", aunque "lamentablemente, en este momento se jugó un partido amistoso y se disputaron tres partidos seguidos en tres días".

Pellegrini reconoció que el campo presenta irregularidades porque "no se pudo reparar", algo que "perjudica a los dos equipos" y si bien es posible que "tarde un poco", confía en que "se arreglará".