Simeone da sus primeros minutos de la temporada a Obed Vargas

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio este martes sus primeros minutos de la temporada al centrocampista internacional mexicano Obed Vargas, a punto de salir del club en el pasado mercado de verano, pero que permaneció en la plantilla de este curso, en el que estaba inédito hasta ahora.

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