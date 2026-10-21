3-1. Roger Brugué y Etta Eyong doblegan al Athletic

Con esta victoria, los levantinistas se elevan hasta la undécima posición de LaLiga EA Sports y alcanzan los diez puntos, mientras que el equipo bilbaíno se queda en decimotercer lugar con nueve puntos.

El Levante y el Athletic Club recuperaron este miércoles el partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports que fue aplazado el pasado 16 de septiembre por el fuerte temporal que provocó un diluvio minutos antes del pitido inicial que obligó al árbitro a suspender el duelo cuando los equipos ya habían calentado y había miles de espectadores en la grada.

Ambos equipos llegaban al Ciutat de València muy necesitados de un triunfo que se les resistía a los valencianos desde el 29 de agosto y a los bilbaínos desde el 5 de septiembre. En medio de esa urgencia, el equipo que mejor empezó fue el Athletic. Los de Terzic se apoderaron de la posesión, jugando con calma y decisión ante un rival al que no le duraba nada el balón y que, cuando lograba mantener la posesión, sus contragolpes se veían frustrados por la defensa vasca.

A los nueve minutos, Berenguer ya había creado la primera ocasión clara con un chut desde la frontal que evitó Ryan con una gran parada a mano cambiada e Iván Romero respondió tímidamente con un testarazo que fue directo a las manos de Unai Simón. Sin embargo, pasado el tramo inicial, el Levante fue creciendo en el partido.

A diferencia de su rival, el equipo de Luis Castro sí aprovechó sus buenos minutos para marcar la diferencia y, en apenas dos minutos, Brugué castigó al Athletic con un doblete. Tras una jugada loca dentro del área que los visitantes no despejaron con contundencia, Brugué adelantó a los levantinistas en el minuto 20 con un zurdazo y, en el 22’, el delantero catalán cazó el rechace de una parada de Unai Simón a Thiago tras un error en la salida de balón tras una gran presión de Iván Romero para poner el 2-0.

El Athletic apretó en el final de la primera parte para apurar sus opciones y marcharse al descanso con mejores sensaciones, pero estuvo más cerca el Levante de hacer el tercero con un tiro de Toljan que se marchó alto que ellos de recortar distancias. Tras el paso por vestuarios, Terzic dio entrada a Canales en busca de más consistencia en el centro del campo y a Iñaki Williams en busca de más mordiente.

Hugo Rincón lideró al Athletic desde la banda derecha, donde el lateral se mostró incisivo con sus centros laterales, que, menos en una ocasión que Maroan lanzó fuera, eran despejados constantemente por la defensa del Levante. El equipo bilbaíno comenzó a arrinconar a los locales, pero las ocasiones claras seguían sin llegar.

En una de las múltiples llegadas al área de Maroan, Olasagasti cometió penalti sobre el delantero y, tras una larga revisión del VAR, Alejandro Quintero señaló la pena máxima. Berenguer se plantó frente al punto de penalti y, con frialdad, engañó a Ryan para recortar distancias (m. 67).

Pero cuando más favorable se ponía el partido para los leones, el Athletic se quedó con un jugador menos por la expulsión de Laporte, que derribó a Requena cuando se marchaba solo para encarar a Unai Simón. El campeón del mundo pidió la revisión del VAR, pero la decisión de Alejandro Quintero se mantuvo.

Los últimos minutos del partido y los nueve de añadido fueron un ‘correcalles’ sin control en el que Etta Eyong cazó un rechace de una parada de Unai Simón para sentenciar el encuentro. Incluso Terzic echó mano de Nico Williams, pero los errores y la falta de acierto condenaron al conjunto vasco ante un Levante que demostró una gran pegada.

3 - Levante: Ryan, Toljan (Nacho Pérez, m.80), Mandi, Ndukwe, Manu Sánchez; Roger Brugué (Víctor García, m.72), Dani Requena, Olasagasti, Thiago Fernández (Paco Cortes, m.83); Petar Ratkov (Etta Eyong, m.72) e Iván Romero (Oriol Rey, m.72).

1 - Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón (Rego, m.81), Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta (Paredes, m.81), Jauregizar (Iñaki Williams, m.46); Navarro (Nico Williams, m.81), Berenguer, Johaneko (Canales, m.46); y Maroan.

Goles: 1-0, m.20: Brugué. 2-0, m.22: Brugué. 2-1, m.67: Berenguer, de penalti. 3-1, m.98: Etta Eyong.

Árbitro: Alejandro Quintero (C. andaluz). Sacó tarjeta amarilla a los locales Etta Eyong (m.77) y Toljan (m.77) y al visitante Yuri (m.90+7). Expulsó con roja directa al visitante Laporte en el minuto 73.

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Ciutat de València ante 18.779 espectadores. Antes del partido, el Levante homenajeó a la guardameta Anna Álvarez, campeona del mundo con España sub20 y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la dana Adam en las comarcas de La Safor y La Marina.