Colo Colo se despide de la Libertadores Femenina con una goleada 3-0 sobre Caracas

El equipo chileno, que había perdido por 2-0 ante el vigente campeón, el brasileño Corinthians, y por 2-1 frente al colombiano Independiente Santa Fe, consiguió su primera victoria en el grupo A del torneo con goles de Yanara Aedo, Mary Valencia y Estefanía Banini.
La participación de Caracas estuvo condicionada por un retraso en la obtención del visado ecuatoriano, que aplazó su llegada y su debut un día.
En su estreno, el equipo venezolano perdió por 3-2 ante Santa Fe y, en la segunda fecha, sufrió la mayor goleada del torneo hasta ese momento al caer por 7-0 ante Corinthians.
El encuentro entre Colo Colo y Caracas comenzó con 50 minutos de retraso debido a una tormenta eléctrica en la zona del estadio Rodrigo Paz Delgado, situado en el sector de Ponceano, en el norte de Quito.