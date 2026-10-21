Colo Colo se despide de la Libertadores Femenina con una goleada 3-0 sobre Caracas

Colo Colo se despide de la Libertadores Femenina con una goleada 3-0 sobre Caracas

Quito, 21 oct (EFE).- El Colo Colo chileno se despidió este miércoles de la Copa Libertadores Femenina con una goleada por 3-0 sobre el Caracas venezolano, que también cerró su participación con una tercera derrota consecutiva, marcada por la lesión de Danieli Ramírez en el minuto 42.