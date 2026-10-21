Jose Mourinho: "Bernardo me ha hecho olvidar a Arda y Camavinga, a Tchouaméni"

"Es un gran jugador y ha hecho un gran partido. No jugaba de titular hace unos partidos. El equipo, cuando tiene un jugador como él o como Arda en el centro del campo, tiene más salida, más control, más velocidad en la transición, hacer el balón llegar a los atacantes. Estoy muy contento. Tchouaméni y Arda han hecho un partidazo contra el Sevilla", comenzó, en la rueda de prensa posterior al encuentro.
"Cambiarlos en un partido donde teníamos que ganar, porque me parece que esta fase de 'Champions' vamos a necesitar muchos puntos para quedar en los ocho primeros, y hay que ganar los máximos puntos posibles. En este momento tenemos 9, estamos muy cerca de clasificar a 'play-off', hay que ganar partidos. Bernardo hoy me ha hecho olvidar a Arda y Camavinga me ha hecho olvidar a Tchouaméni", añadió.
Comentó, aun así, que todavía no está contento con el rendimiento defensivo de su equipo, a pesar de las mejoras: "Nada está donde quiero yo, yo quiero siempre mejorar. Estoy aquí desde hace 105 días, obviamente no está donde quiero yo, pero hay cosas que hacemos mejor hoy que lo que hacíamos antes. Si quieres comparar, mismo partido que ganamos aquí de 4 al Málaga, al Rayo, han tenido muchas oportunidades, no hemos compactado bien... Vamos mejorando".
"El gol no me gusta porque me meto en la posición de un portero que hace dos paradas increíbles, que deja el partido abierto para que tú lo ganes, y del mismo modo en que al atacante le gusta mucho meter un gol, al portero le gusta ir a casa sin goles en su portería. El gol que hemos encajado hoy, también contra el Sevilla, es el gol de quien está confortable, que sabe que el partido está ganado, y no me gusta", incidió.
Terminó elogiando a Courtois, aunque no se atrevió a decir que es el mejor portero que ha entrenado: "El mejor portero de la historia de la Premier League, que es Petr Cech, cuando Courtois llegó con 20 años, jugó, y hemos ganado la Premier con Courtois en portería, y Cech jugó solo las Copas esa temporada. Si digo esto, Júlio César me llama en dos minutos y me dice: 'Courtois es mejor, pero ganaste la 'Champions' conmigo'. Siempre he tenido respeto para mis exjugadores, pero este tío es...".