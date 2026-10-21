Jose Mourinho, sobre el cambio de Vinícius: "No es de un entrenador que no está contento"

"El cambio no es un cambio de un entrenador que no está contento, es de un entrenador que tiene un banquillo rico, que yo sabía que podía dar otra velocidad al partido con gente como Yan [Diomande] o como Endrick. Va a pasar muchas veces, sacar a un jugador que no está mal para meter a otro que pienso que me puede dar cosas diferentes", añadió en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Triste, sí o no, es una cosa muy personal. Solo él puede decir abiertamente lo que siente o no. Yo, como entrenador, estoy contento del partido que ha hecho. De Vinícius se espera siempre más, que sea individualmente decisivo, pero él ha hecho un partido que a mí me ha gustado. De los tres atacantes, era el que tenía una responsabilidad mayor sobre el equilibrio defensivo del equipo. Con balón, en situación ofensiva, no ha sido desbordante, pero ha sido equilibrado, no ha perdido balones, tiene una acción muy bonita en que el portero hace una gran parada", incidió.

Tuvo unas palabras para el público del Bernabéu, que mostró división de opiniones en el cambio del brasileño: "Quien está en el campo y es pitado fuera de su casa muchas veces es una inyección de motivación; cuando es en tu casa, te hace daño. Pero yo, como entrenador, estoy contento con lo que ha hecho".

Además, elogió a Fede Valverde, aunque no adelantó si repetirá en el lateral derecho ante el Barcelona el fin de semana: "Yo no hablo del partido del domingo. Lo que puedo decir es que hoy, en un partido que no era fácil - el resultado 4-1 es más por el segundo tiempo que por el primero, en el que pudimos incluso encajar primero -, Fede ha estado bien defensivamente, después se ha proyectado muy bien. Nuestro equipo por banda derecha ha sido muy asociativo, con Arda, Fede, Bernardo, y Fede ha hecho un partidazo".

También destacó el encuentro de Camavinga: "Camavinga ha hecho un gran partido. Contra el Sevilla, Arda y Tchouaméni trabajaron muy bien en esa zona. Al cambiar dos por dos, si las cosas van mal seguro que porque había pensado en el 'Clásico', pero yo tenía la confianza que ellos me transmiten por lo que hacen cada día".

"Brahim tampoco está iniciando partidos y cada vez que está en el campo me gusta muchísimo. Volvemos a la historia de la meritocracia, necesito de algo que se pueda comprar en Amazon que pueda medir, porque yo estoy muy contento con la gente. La situación de Fede lateral derecho es una cosa que me hace un poco de daño, dejar fuera a los dos laterales derechos, pero los jugadores trabajan mucho. Mañana ya estamos", concluyó.