La NFL garantiza que Steelers-Saints se jugará el domingo en París con seguridad reforzada

El vicepresidente ejecutivo de la NFL, Peter O'Reilly, afirmó el martes en una comparecencia en Nueva York que ha habido un equipo de la NFL sobre el terreno en Saint-Denis desde hace días para preparar temas de logística y seguridad y que los planes para que se juegue el encuentro entre los equipos de Pittsburg y Nueva Orleans, correspondiente a la semana 7 de la competición, siguen adelante.

"Nuestro equipo de seguridad ha estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades del estadio. Siempre contamos con una fuerte presencia de seguridad en torno a estos eventos, y esta se reforzará", explicó O'Reilly, que añadió que el organismo se mantiene vigilante y que confía plenamente en su capacidad organizativa para este domingo.

El encuentro de este fin de semana en París es el sexto de un total de nueve partidos que la NFL ha decidido jugar esta temporada fuera de suelo estadounidense.

Tras los partidos disputados en Melbourne, Rio de Janeiro y Londres, restan, además del de París, los programados en Madrid, Munich y Ciudad de México los días 8, 15 y 22 de noviembre.

O'Reilly agregó a su vez que la NFL estudia que sean 10 -el máximo que tiene permitido- los encuentros jugados fuera de Estados Unidos para la siguiente temporada y que el organismo contempla ampliar su presencia a nuevas regiones como Asia.