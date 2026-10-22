0-0. Saprissa le saca un empate a Luis Ángel Firpo en El Salvador

Los de El Salvador tomaron el control de las acciones y dominaron varias etapas del juego, en el que el portero Abraham Madriz se erigió como héroe de los ticos ante los atacantes 'pamperos', que dispararon a portería en 10 ocasiones contra una de los visitantes.

Fueron al menos cuatro ocasiones claras de gol que la defensa de los Morados disiparon apostando por el orden y el cierre de espacios, que los salvadoreños intentaron abrir mediante un juego rápido y disparos desde distintas zonas.

La primera gran intervención de Madriz llegó en el minuto 30 al desviar a tiro de esquina un disparo del ariete salvadoreño Styven Vásquez y, once minutos después, atrapó un cabezazo del colombiano Michell Mercado.

La misma dinámica se estableció en el segundo tiempo, en el que Saprissa intentó generar peligro, pero sin mayor éxito, mientras que los atacantes firpenses desperdiciaron algunas oportunidades de marcar y darle a su club la ventaja en esta serie.

Ambos clubes se jugarán su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf el próximo 28 de octubre, juego en el que Saprissa contará con la ventaja de jugar casa.

En la otra serie de repesca la juegan el Alianza de El Salvador y el Maratón de Honduras. Los ganadores de ambas series se unirán a los cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana para completar los seis clubes que clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

0. Luis Ángel Firpo: Felipe Amaya; Wilber Arizala (Brayan Landaverde, m.81), Eduardo Vigil (Elmer Rodríguez, m.81), Diego Flores, Mauricio Cerritos, Jonathan Jiménez (Lizandro Claros, m.70), Rafael Águila; Víctor García (Mauro González, m.84); Styven Vásquez, Michell Mercado (José Valencia, m.70) y Diego Ortez.

0. Saprissa: Abraham Madriz; Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora, Fidel Escobar; David Guzmán (Andrey Soto, m.46), Mariano Torres (Alberth Barahona, m.84), Luis Paradela (Kermey Arboine, m.73), Sebastián Acuña, Gerson Torres (Newton Williams, m.60); Orlando Sinclair (Bancy Hernández, m.72).

Arbitro: El mexicano Víctor Cáceres no amonestó ni expulsó a ningún jugador.

Incidencias: Partido de ida de la repesca en la Copa de Campeones de la Concacaf que se jugará en 2027 disputado en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González de San Salvador.