Bayern Múnich confirma lesión muscular del colombiano Díaz

Autor de un hat-trick el pasado sábado contra el Leipzig (6-1), Luis Díaz arrancó el partido contra el Arsenal desde el banquillo del Allianz Arena, saltó al campo en el minuto 68 y tuvo que ser sustituido en el 90, por problemas en el muslo izquierdo.

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Tras “los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro”, se ha revelado que “sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo” y será “por lo tanto, baja por el momento”.

El club no precisó cuánto tiempo estará apartado pero según los medios alemanes, el atacante de 29 años podría perderse entre 4 y 6 semanas de competición, y podría regresar a la acción a principios de diciembre.

Díaz se perderá la visita del domingo a Friburgo, en la séptima ronda de la Bundesliga, el Klassiker contra el Borussia Dortmund el 31 de octubre, la visita al Atlético Madrid del 3 de noviembre y la ventana internacional de mediados de noviembre con la selección colombiana.

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Su baja supone un contratiempo a Vincent Kompany, ya privado de Jamal Musiala por un desgarro muscular sufrido el 24 de setiembre, y que no regresará hasta finales de octubre o principios de noviembre.