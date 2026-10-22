Cabrera: "Hay que tener picardía, ser perros, tener un poco de maldad"

El defensa uruguayo, en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha subrayado que esta actitud "va más allá de un planteamiento táctico". "El buenismo y la nobleza que muchas veces tenemos hay que tirarla por la borda. Para ganar hay un punto que tienes que ser malo", ha analizado.

Cabrera no ha escondido el malestar del grupo por dejarse empatar en Málaga (1-1) y perder contra el Atlético de Madrid (0-1) en los compases finales: "Pecamos en Málaga. Y el día del Atlético tiene que terminar en el córner (en referencia a la jugada del gol del rival). Con una falta, con lo que sea", ha comentado.

El futbolista ha confesado que "duele" haber perdido estos puntos. "Estamos en el pelotón, punto abajo o punto arriba, pero se han escapado cuatro puntos en los últimos cinco minutos", ha reflexionado. El Espanyol es actualmente decimosexto en la clasificación.

El jugador blanquiazul ha apuntado que, más allá de cualquier análisis, una victoria es el mejor bálsamo: "Siempre se necesita ganar, lo que cuenta es tener tres puntos más. Al más poeta de los aficionados le importa que el Espanyol tuviera siete puntos más. ¿Cómo? No importa. Y el que diga sí un poco se miente".

Preguntado por el respaldo al técnico, Manolo González, Cabrera ha insistido en el apoyo del vestuario. "Creo que hablo por todos cuando digo que estamos a muerte con el entrenador, pero tampoco entiendo esa necesidad de ratificarlo rueda de prensa tras rueda de prensa o fin de semana tras fin de semana", ha afirmado.

El defensa ha repetido que la responsabilidad final de los resultados siempre es de los futbolistas: "Es también tiempo de los jugadores de dejar de taparnos en el entrenador y dar la cara. Y el primero, yo. Sabemos que no estamos jugando bien ni consiguiendo los puntos".

Cabrera ha insistido en la autocrítica. "Si los malos resultados y el que te señalen no te despiertan, pues hombre... Igual el problema sí que es tuyo. Espero que le hayamos dado carpetazo a esta situación y que este sábado, en Santander, se demuestre que el equipo aprende y no que somos masoquistas", ha manifestado.

El charrúa ha recalcado que el vestuario no tiene ansiedad, pero sí nota la "responsabilidad de volver a ganar". "No estamos en el punto todavía de ansiedad", ha apostillado.

En cuanto a su próximo rival en LaLiga, el Racing de Santander, Cabrera ha explicado que es un partido "muy, muy importante", aunque no lo ha calificado de "definitivo". "Es un rival duro, que te presiona, muy agresivo en la salida de balón y muy vertical. Vamos con la máxima ilusión", ha concretado el jugador.

Por otra parte, el central ha confesado cómo afronta los próximos años de su carera: "Me toca pensar en eso, sin lugar a dudas. Estoy disfrutando mucho del fútbol. Me siento muy bien, no siento que tenga 35 años, quiero disfrutar hasta el último día que esté aquí".