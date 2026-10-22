Fútbol Internacional
22 de octubre de 2026 - 13:45

Cardoso sufre una “lesión muscular de bajo grado” y será baja ante el Deportivo

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Majadahonda (Madrid), 22 oct (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, sufrió “una lesión muscular de bajo grado en el muslo” en el partido del pasado martes de la Liga de Campeones contra el Stuttgart, según informó el club, y será baja para el duelo de este sábado contra el Deportivo de La Coruña.

Por EFE
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“Nuestro centrocampista se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión. El '5' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explica el parte médico.

Inicialmente, a la espera de su evolución, Johnny será baja este sábado contra el Deportivo, probablemente también se perderá el choque de la semana siguiente ante el Levante y es duda para el partido de la Liga de Campeones ante el Bayern Munich.

Cardoso fue una de las ausencias de la sesión vespertina del Atlético, junto a Koke Resurrección, con una lesión muscular, y Cristian ‘Cuti’ Romero, con una distensión. Los tres son baja ante el Deportivo.