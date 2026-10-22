Cardoso sufre una “lesión muscular de bajo grado” y será baja ante el Deportivo

Cardoso sufre una “lesión muscular de bajo grado” y será baja ante el Deportivo

Majadahonda (Madrid), 22 oct (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, sufrió “una lesión muscular de bajo grado en el muslo” en el partido del pasado martes de la Liga de Campeones contra el Stuttgart, según informó el club, y será baja para el duelo de este sábado contra el Deportivo de La Coruña.