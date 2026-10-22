Cardoso sufre una “lesión muscular de bajo grado” y será baja ante el Deportivo

“Nuestro centrocampista se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión. El '5' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explica el parte médico.
Inicialmente, a la espera de su evolución, Johnny será baja este sábado contra el Deportivo, probablemente también se perderá el choque de la semana siguiente ante el Levante y es duda para el partido de la Liga de Campeones ante el Bayern Munich.
Cardoso fue una de las ausencias de la sesión vespertina del Atlético, junto a Koke Resurrección, con una lesión muscular, y Cristian ‘Cuti’ Romero, con una distensión. Los tres son baja ante el Deportivo.