Kane considera "estresante" la espera por conocer el ganador del Balón de Oro

Kane es uno de los tres favoritos al galardón junto a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, después de haber ganado la Bota de Oro europea la campaña pasada tras anotar 36 tantos con los bávaros en la Bundesliga. En el total de la temporada marcó 61 tantos y repartió siete asistencias.

"Creo que mi mujer prefería saberlo, y también mi familia. Es muy estresante para todos", dijo Kane a los periodistas ingleses desplazados a Múnich para el empate contra el Arsenal en la Liga de Campeones.

"Entiendo por qué no lo dicen, así se aseguran de que va todo el mundo, y más gente lo ve si no se sabe. Pero bajo mi punto de vista me gustaría saberlo y no tener que esperar toda la noche. Tendremos que disfrutarlo y no estresarnos demasiado".

Kane aspira este lunes a convertirse en el quinto inglés en ganar el Balón de Oro tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).