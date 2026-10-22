La FIFA abre licitación para retransmitir en EE.UU. y P.Rico los Mundiales de 2030 y 2034

El máximo organismo del fútbol ha establecido el 19 de noviembre como la fecha límite para la presentación de ofertas y recordó que en el Mundial de 2026 que se celebró este pasado verano la audiencia media -tanto en televisión como en plataformas de streaming- en Estados Unidos fue de 13,5 millones de espectadores, un 166 % más que en la anterior Copa del Mundo de 2022.

"Cada partido de la selección masculina de Estados Unidos (país que coorganizó el Mundial 2026 junto a México y Canadá) superó los 20 millones de espectadores, mientras que la final atrajo a una media de 63 millones, convirtiéndose en el partido de fútbol más visto en la historia de Estados Unidos", detalla la FIFA en un comunicado.

El Mundial de 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos, con tres partidos para conmemorar el centenario del torneo que se disputarán en Argentina, Paraguay y Uruguay, mientras que Arabia Saudí será la sede de la competición en 2034.