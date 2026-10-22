La policía investiga un robo en la casa de Bruno Fernandes

La policía investiga un robo en la casa de Bruno Fernandes

Londres, 22 oct (EFE).- La policía de Cheshire, en el norte de Inglaterra, está investigando un robo en la casa del futbolista Bruno Fernandes que se produjo mientras este se enfrentaba con su equipo, el Manchester United, al Como en la Liga de Campeones.