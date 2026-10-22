La policía investiga un robo en la casa de Bruno Fernandes

Según lo descrito en un comunicado remitido a "The Athletic", la policía está indagando la "actividad sospechosa" por parte de "tres hombres sin reconocer" alrededor de las 20:30, hora de Inglaterra, es decir poco después del final del encuentro que el United perdió por 4-1 en Italia.
La policía llegó a la escena del supuesto crimen y no encontró rastro de los sospechosos.
"Sin embargo, los agentes confirmaron que hubo un robo en dicha dirección y que un número de objetos fueron sustraídos".
La familia del futbolista no se encontraba en la casa en el momento del asalto.