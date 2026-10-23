Bordalás, crónica de un desastre anunciado en el Getafe

"Me siento engañado", denunció Bordalás, que aseguró haber advertido desde mayo de las dificultades para afrontar tres competiciones. El resultado ante el Lugano se tradujo en un enfado y alcanzó a una planificación deportiva que, a su juicio, no respondió a las necesidades que trasladó al club.

"No tenemos plantilla para ello", sentenció el entrenador, que cuestionó la llegada de futbolistas procedentes de categorías inferiores y la falta de alternativas para sostener las rotaciones.

El Getafe invirtió este verano alrededor de 19,5 millones de euros en traspasos, pero aproximadamente 16,5 fueron destinados a adquirir en propiedad a cuatro jugadores que ya defendían su camiseta: Martín Satriano, Zaid Romero, Sebastián Boselli y Mario Martín. Los tres primeros llegaron cedidos en enero y el cuarto ya militaba en el equipo. Las operaciones garantizaron su continuidad, pero no ampliaron la plantilla.

También regresó Ramón Terrats, procedente del Villarreal. Ya conocía al Getafe, jugó cedido en el mercado de invierno de hace dos temporadas. Mientras tanto, el Getafe ingresó alrededor de 14 millones por las ventas de Luis Milla, Mauro Arambarri y Coba da Costa.

Las salidas de Milla y Arambarri, referentes del centro del campo, resultaron especialmente sensibles. También se marcharon Juan Iglesias, Diego Rico y Domingos Duarte, entre otros futbolistas consolidados.

Llegaron Francho Serrano, del Zaragoza; Iván Azón, cedido por el Como; Jean-Yves Valou, del Villarreal B; Saba Sazonov, del Torino; y Andrés García, también cedido por Aston Villa. Una combinación de apuestas jóvenes y futbolistas necesitados de continuidad, sin garantías inmediatas de rendimiento en Primera.

La experiencia llegó con Gudelj, Mojica y Mangala, además de Enes Ünal, que regresó al club en el que destacó como goleador. En octubre se incorporó Carvajal, después de cinco meses prácticamente sin competir.

La presidencia tampoco permaneció inmóvil. Ángel Torres recurrió incluso a avales personales para facilitar la inscripción de algunos futbolistas, una medida extraordinaria que refleja las dificultades económicas del club y el esfuerzo por encontrar soluciones. El problema, más allá de las intenciones, es si los recursos disponibles permitían construir una plantilla preparada para competir en dos frentes.

A las dificultades deportivas se añadió el fracaso de una operación económica decisiva. El Getafe esperaba ingresar cerca de 20 millones por Uche, cedido al Crystal Palace con una compra condicionada a diez titularidades en la Premier League. El nigeriano no alcanzó esa cifra, regresó sin que se ejecutara el traspaso y frustró un ingreso importante para el margen salarial. Después, una grave lesión de rodilla en pretemporada le dejó fuera de combate.

El desenlace llegó este jueves. Bordalás, con el equipo cansado y con varias lesiones, introdujo frente al Lugano siete cambios respecto al choque que empató ante el Rayo Vallecano tres días antes: Abqar, Davinchi, Francho, Andrés García, Risco, Mayoral y Azón sustituyeron a Carvajal, Mojica, Gudelj, Mario Martín, Terrats, Satriano y Ünal.

Azón adelantó al Getafe nada más comenzar, pero el Lugano remontó en seis minutos y alcanzó el descanso con un 1-3 que pudo ser más abultado.

La defensa sufrió especialmente. Abqar, incorporado la temporada anterior, mostró dificultades para coordinarse con Valou y proteger los espacios a su espalda. Davinchi, joven lateral llegado del Recreativo de Huelva, se vio superado por las incursiones del rival en su costado, en una noche de enorme exigencia para un futbolista todavía en formación.

Tampoco funcionó la pareja de Francho y Djené en la medular, con dificultades para gobernar el juego frente a un adversario que encontró demasiadas facilidades para progresar.

Bordalás retiró al descanso a Abqar, Davinchi, Kiko Femenía y Risco para introducir a Terrats, Mojica, Satriano y Gudelj. El Lugano marcó el cuarto antes de que el Getafe mejorara, generara ocasiones y recortara distancias por medio de Mayoral. El quinto tanto, en el añadido, completó el castigo.

"Me he visto obligado a sacarles en el descanso, puesto que el ridículo era patente y podía ser mayor. Hemos mejorado algo con jugadores que juegan habitualmente, pero se ha demostrado que la plantilla está descompensada. Ha sido evidente que no nos da, no para tres competiciones, ni siquiera para una", reconoció el técnico, que asumió la responsabilidad de la alineación.

La derrota no convierte a los suplentes en futbolistas sin nivel ni exime a Bordalás de sus decisiones, pero evidenció las dificultades para sostener las rotaciones. Cinco meses después de sus primeras advertencias, el entrenador encontró ante el Lugano el argumento más doloroso para sus quejas.