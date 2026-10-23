El Atlético desea una pronta recuperación a Kompany y espera verlo en su partido en Madrid

“Te deseamos una pronta recuperación. Esperamos verte aquí en Madrid, en el banquillo, dentro de unos días”, expresó el club madrileño en un mensaje en sus canales oficiales.
Vincent Kompany “se encuentra bajo atención médica”, según informó el Bayern Múnich después de que este viernes “tuvo que recibir atención médica tras sufrir un desvanecimiento durante un entrenamiento del FC Bayern Amateur”.
Kompany “está siendo sometido a una evaluación médica exhaustiva en el hospital, donde permanecerá bajo observación”, añadió el club bávaro.