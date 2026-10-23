El Atlético desea una pronta recuperación a Kompany y espera verlo en su partido en Madrid

El Atlético desea una pronta recuperación a Kompany y espera verlo en su partido en Madrid

Madrid, 23 oct (EFE).- El Atlético de Madrid deseó este viernes una “pronta recuperación” a Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, y señaló que espera verlo en el duelo que enfrentará a ambos equipos en la Liga de Campeones, el próximo 3 de noviembre en el Metropolitano.