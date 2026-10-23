Fútbol Internacional
23 de octubre de 2026 - 15:55

El brasileño Rarael Veiga será operado en el hombro, anuncia América, líde en México

Imagen sin descripción

México, 23 oct (EFE).- El centrocampista brasileño del club América, Raphael Veiga, será operado por una lesión en el hombro izquierdo, anunció este viernes la entidad que lidera el torneo Apertura mexicano.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", explicó el club en un comunicado.

Veiga, de 31 años, una de las figuras de la línea ofensiva del equipo que orienta el entrenador uruguayo Guillermo Almada, ha perdido protagonismo en los últimos partidos debido a su lesión.

La plaza de Veiga ha sido ocupada con buen desempeño por el español Carlos Álvarez.

América lidera el Apertura mexicano con 27 puntos, 4 más que Guadalajara, el segundo clasificado.

El próximo domingo se medirá con Pachuca.