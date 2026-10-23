La Confederación Asiática de Fútbol respalda a Infantino en las elecciones de la FIFA

"Mientras miramos hacia un futuro más brillante y competitivo, nuestra solidaridad sigue siendo nuestra mayor fortaleza. Estamos listos para avanzar, unidos en apoyo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino", dijo el jeque durante la reunión del congreso extraordinario de la AFC en Tokio.

El presidente del fútbol asiático, que recibió a Infantino en el escenario con un efusivo abrazo, afirmó durante su intervención que cree que la mayoría de los miembros de la AFC secundarán su respaldo.

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para el 18 de marzo de 2027.

El apoyo mostrado por el presidente de la AFC en Tokio supone un cambio radical con respecto a las críticas de la Confederación vertidas el pasado agosto, junto con la UEFA y la de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) para vender a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales del Mundial.

Infantino retiró el proyecto en julio, después de que generara una profunda división dentro del fútbol internacional, y la semana pasada pidió disculpas en Zúrich (Suiza) por los errores cometidos en la gestión y comunicación del mismo, durante la primera reunión del Consejo después del Mundial.

Federaciones de la UEFA como Inglaterra y Alemania se mantuvieron tras la cita en Zúrich muy críticas con la gestión de Infantino, y rechazaron la continuidad de este en la presidencia, aunque África reiteró su apoyo al actual presidente.