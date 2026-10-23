Lim vende el 42% del Valencia a Pitchwise Holdings, un grupo de inversores estadounidenses

El club apuntó que la operación "está sujeta a las condiciones habituales para el cierre de la operación, incluidas las correspondientes autorizaciones regulatorias".

En su escrito, el Valencia subrayó que Lim mantiene la mayoría accionarial pero que Pitchwise Holdings pasa a tener "una participación minoritaria significativa" y, aunque no desveló el importe de la transacción, destacó que los nuevos accionistas de la centenaria entidad valencianista han valorado al club en 1.250 millones de euros y apuntó a que aportarán "100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el club".

Respecto a Pitchwise Holdings, explico que se trata de "un consorcio integrado por family offices e inversores institucionales a largo plazo, liderado por los experimentados ejecutivos del sector deportivo Ann Rodriguez y Corey Woolfolk" y que entre los inversores están "George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR, Penner Sports Group y Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR".

El Valencia destacó que Kiat Lim, hijo de Peter Lim, consejero y actual presidente del club y al que atribuye la operación, se mantendrá como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Ann Rodriguez y Corey Woolfolk.

El club indicó que Rodriguez "es una ejecutiva del sector deportivo de ascendencia española, con más de 25 años de experiencia al frente de procesos de crecimiento y transformación en grandes marcas y eventos deportivos, entre ellos Atlanta United, San Jose Earthquakes, la WNBA y el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028".

De Woolfolk dijo que "conecta el mundo del fútbol con el capital institucional" y que "combina una trayectoria profesional de una década como futbolista en Estados Unidos con experiencia en los sectores de la biotecnología y el capital riesgo, además de experiencia en inversión futbolística en clubes de Europa y Sudamérica".

La entidad señaló que esa nueva estructura "liderará" al club en lo que calificó como el "hito" más importante de su historia, el traslado al Nou Mestalla.

Kiat Lim aseguró, en declaraciones facilitadas por el club, que muchos se han interesado en la entidad pero que solo ha querido "explorar una asociación" con Pitchwise. "Aportan experiencia en inversión a largo plazo y un profundo conocimiento del sector deportivo, y hemos tenido la oportunidad de conocernos muy bien", afirmó.

"Con Ann, Corey, George y Pitchwise Holdings, estoy convencido de que estamos entrando en una nueva era y de que podemos lograr grandes cosas para el Valencia. Juntos construiremos un club moderno cuyos equipos masculino y femenino compitan de forma constante en Europa, cuya cantera forme talento de primer nivel mundial y cuyo nuevo hogar, el Nou Mestalla, se convierta en un referente para la ciudad y para toda la Comunitat Valenciana, adelantó..

Rodriguez y Woolfolk, socios generales de Pitchwise Holdings, aseguraron que es "un honor" unirse a Kiat Lim "en la gestión y el desarrollo del Valencia" y desvelaron que durante el proceso de negociación han visitado la ciudad "en numerosas ocasiones".

"Con su ilustre historia, una afición numerosa apasionada y un espectacular nuevo estadio próximo a su finalización, el club cuenta con todos los elementos necesarios para convertirse en una entidad de referencia en Europa, tanto en el fútbol masculino como en el femenino", apuntaron en declaraciones facilitadas por el Valencia.

"Sin embargo, también somos conscientes de que el entorno regulatorio y competitivo del fútbol moderno exige mucho más que potencial: requiere una estrategia de inversión clara y un enfoque definido. Estamos deseando trabajar con todas las personas que forman parte del club, incluida su afición, para hacerlo realidad", destacaron,

En representación de los inversores de Pitchwise, George Roberts afirmó que la alianza "representa la oportunidad más ilusionante del fútbol europeo". Roberts fundó en 1976 junto a Henry Kravis, otro de los accionistas de Pitchwise Holdings, la firma de inversión KKR.

Penner Sports Group (PSG), también con una participación en Pitchwise, es un grupo empresarial familiar de inversión en deporte y entretenimiento, fundado por Greg y Carrie Penner en 2022 y con sede en Denver (Estados Unidos). Entre sus participaciones figuran los Denver Broncos de la NFL y una participación minoritaria en los Colorado Rockies de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).