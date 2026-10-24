El Athletic busca respuestas ante un Getafe en plena marejada

La derrota sufrida el pasado miércoles en el Ciutat de València, en el partido aplazado frente al Levante, ha mermado la credibilidad de un Athletic que perdió en Orriols la solidez defensiva que había sido hasta entonces su principal argumento.

La visita del Getafe y de José Bordalás, una combinación que se le ha atragantado especialmente al conjunto bilbaíno en los últimos años, se presenta como un exigente escollo para el Athletic y su técnico, Edin Terzic, que necesitan una respuesta si quieren evitar que la situación empiece a ser preocupante.

Se espera que el entrenador alemán introduzca varios cambios en el once, uno de ellos obligado por la expulsión de Laporte. Yeray, Paredes y el recuperado Vivian, que aún no se ha estrenado esta temporada, optan a ocupar las dos plazas del centro de la defensa, mientras que Hugo Rincón, uno de los pocos jugadores rescatables del partido de Valencia, y Yuri serían los laterales.

Gerenabarrena, Canales y Nico Williams también apuntan a la titularidad. Su entrada llevaría al banquillo a Jauregizar, desplazaría a Navarro a la banda y devolvería a Nico a la parte izquierda del ataque en lugar de Johaneko.

Además de Laporte, el Athletic seguirá sin poder contar una semana más con Oihan Sancet, que continúa recuperándose de la lesión muscular que sufrió hace casi tres semanas, ni con Gorka Guruzeta, baja el resto de temporada por una grave lesión de rodilla.

Por su parte, el Getafe aterrizará en Bilbao después de una semana convulsa. La derrota frente al Lugano (2-5), en la Liga Conferencia, desencadenó una tormenta que trascendió el terreno de juego y dejó al descubierto las diferencias entre Bordalás y el presidente, Ángel Torres, sobre la planificación de una plantilla que, según el técnico, no está preparada para afrontar dos competiciones.

"Me siento engañado", declaró Bordalás tras cuestionar el nivel de su equipo. Su presidente respondió que había que tener "la cara como el cemento" para acusarlo de engañarle, aunque este sábado el entrenador dio por cerrado el enfrentamiento y aseguró que sus críticas no iban dirigidas hacia Torres. "Nuestra relación es magnífica y lo va a seguir siendo", afirmó.

El técnico también quiso respaldar a un vestuario que quedó señalado por sus declaraciones posteriores al encuentro europeo, cuando reconoció que tuvo que recurrir a varios titulares para evitar un ridículo mayor. "La confianza en ellos es máxima", aseguró.

Para ello, recuperará previsiblemente su alineación de confianza, con numerosos cambios. El Getafe, que todavía no ha puntuado como visitante en Liga, encadena tres jornadas sin ganar y apenas ha sumado dos puntos de los últimos nueve posibles.

Bordalás no podrá contar con Djené, sancionado, ni con los lesionados Christantus Uche y Juanmi Rodríguez. Tampoco estarán disponibles Orel Mangala y Zaid Romero, aunque ambos están cerca de reincorporarse al grupo.

En cambio, confía en recuperar a Enes Ünal, que sufrió un aparatoso golpe en el tobillo frente al Lugano, mientras que Dani Carvajal podría repetir como titular.

El Getafe sólo ha perdido una de sus últimas nueve visitas ligueras a San Mamés, donde el Athletic no consigue derrotarlo desde enero de 2021.

Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón, Paredes, Yeray, Yuri; Gerenabarrena, Ruiz de Galarreta; Navarro, Canales, Nico Williams; e Iñaki Williams.

Getafe CF: Soria; Carvajal, Valou, Saznov o Boselli, Mojica; Terrats, Gudelj, Francho, Mario Martín; Satriano y Enes Ünal.

Árbitro: Francisco Hernández Maeso (Comité extremeño).