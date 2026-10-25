Boca y River ganan

Boca Juniors extendió su gran momento al vencer por 0-1 a domicilio sobre Independiente con un gol del juvenil Facundo Herrera.

Así, quedó como único líder de la tabla anual con 57 unidades, una más que Rosario Central, que el sábado venció por 2-0 a Huracán.

River Plate, en tanto, también se impuso por 1-0 a Racing en el Estadio Monumental con gol de Lautaro Rivero y ascendió al cuarto puesto del Grupo B con 23 unidades.

En la programación del domingo sin goles terminaron San Lorenzo y Newell’s Old Boys. Por 1-2 se impuso Defensa y Justicia a Talleres en Córdoba y por 2-0 Gimnasia y Esgrima La Plata a Sarmiento de Junín.

A falta de tres jornadas para el fin de esta fase, Instituto de Córdoba lidera el Grupo A con 29 puntos, pero tiene un partido pendiente este lunes con Deportivo Riestra, seguido por Boca Juniors y Defensa y Justicia con 27. Con 24 marchan Lanús y Vélez.

En el Grupo B, el líder Rosario Central con 28 unidades es seguido por por Argentinos Juniors -que el martes recibe a Independiente Rivadavia- y Gimnasia y Esgrima La Plata con 25. River suma 23 enteros.