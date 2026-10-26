1-2. El argentino Prestianni lleva al Benfica a la remontada ante el Santa Clara

Las cosas no empezaron bien para el Benfica en el archipiélago de las Azores, donde le esperaba un Santa Clara competente en el terreno de juego y que incluso abrió el marcador gracias a un penalti transformado en el minuto 32 por el brasileño Fernando.

Las 'águilas' intensificaron su juego en la segunda parte y, en el minuto 62, Prestianni recorrió la banda izquierda como una flecha y pasó el balón al griego Vangelis Pavlidis, quien lo desvió en el área pequeña para hacer el 1-1.

Pavlidis suma ya 9 tantos en la Liga Portugal y vuelve a situarse en lo más alto de la clasificación de goleadores, con uno más que el colombiano del Sporting Luis Suárez.

Tras asistir en la primera diana del Benfica, Prestianni anotó la segunda en el minuto 68.

El extremo argentino perdió inicialmente la posesión del balón en el centro del campo rival, pero lo recuperó de inmediato, se deshizo de dos defensas del equipo insular que tenía delante y remontó el partido con un disparo dentro del área.

Este triunfo mantiene al Benfica en segunda posición, a cinco puntos del líder y campeón, el Oporto, mientras que el Santa Clara, que ocupó momentáneamente el segundo puesto, se queda en el cuarto.