Alexia conquista su tercer Balón de Oro

La atacante, ex del Barcelona, añadió a su palmarés su tercer entorchado después de los que consiguió en 2021 y 2022, y rompe el dominio de Aitana Bonmatí, que se había llevado los tres anteriores.

Putellas, que no estuvo en la terna el curso pasado debido a una lesión que le apartó la mayor parte de la temporada, ha vuelto a coronarse como la mejor en una temporada en la que marcó veinte goles y aportó catorce asistencias. Antes de firmar el traspaso al London City Lionesses, la futbolista ganó el triplete nacional con el Barcelona, liga, Copa de la Reina y Supercopa, además de la Champions League, en la que las blaugrana derrotaron al Olympque de Lyon en la final.

Con España, Alexia participó en la victoria en la Liga de Naciones.

A nivel individual, fue designada mejor jugadora de Europa por la UEFA, incluida en el once ideal de la Champions y mejor jugadora de la Liga de Naciones.

Este es el sexto Balón de Oro para España, absoluta dominadora del galardón. Desde que se empezó a entregar en 2018, solo ha habido cuatro ganadoras, Alexia, Aitana, Ada Hegerberg y Megan Rapinoe.