Cata Coll se alza con el premio Yashin a la mejor portera

Coll conquistó la Liga Española, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League con el Barcelona, además de la Liga de Naciones con España.

"Es un privilegio compartir este trofeo con todos vosotros y sobre todo con un español. Darle las gracias al Barcelona por dejarme defender este escudo, al cuerpo técnico por ayudarme a mejorar, a la selección, por dejarme representar a mi país, a toda mi familia, a mis compañeras, porque un portero puede salvar una final, pero sin ellas no estaría aquí. A todas esas porteras que han abierto el camino y a todas las niñas que sueñan con serlo. Lo más importante es enseñarle a las niñas que pueden estar aquí", dijo al recibir el premio de las manos de la leyenda Peter Schmeichel.

Coll compartió escenario junto a Unai Simón, que se llevó el premio Yashin a mejor portero por su actuación en el Mundial.