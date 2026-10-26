El Paris Saint Germain repite como el mejor equipo del mundo

Los parisinos conquistaron la Ligue 1 y repitieron en la Champions League al vencer en la tanda de penaltis al Arsenal. Además, se llevaron la Supercopa Europea, la Supercopa francesa y la Copa Intercontinental

El premio fue recogido por Ousmane Dembelé, vencedor del Balón de Oro el año pasado, que no participó este lunes en la victoria de su equipo por 2-0 contra el Olympique de Lyon.

La victoria del PSG en este galardón fue sorprendente porque el Arsenal parecía el favorito y contaba con tres exjugadores sobre el escenario en el momento de la entrega del galardón. Sol Campbell y Patrick Vieira fueron los encargados de cantar el nombre del PSG, ante la mirada, además, de Thierry Henry, que ejerció de maestro de ceremonias de la gala.