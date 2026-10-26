Flamengo recupera la cima con un triunfo agónico y polémico

El triunfo permitió al Mengão alcanzar los 70 puntos y recuperar la primera posición del campeonato brasileño, con una unidad de ventaja sobre Palmeiras, su principal perseguidor.

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La visita golpeó primero. Bernard adelantó al Atlético Mineiro a los 7 minutos, tras una asistencia de Ángelo Preciado, y complicó el panorama del equipo local. Sin embargo, Flamengo reaccionó antes del descanso: Gonzalo Plata estableció la igualdad a los 34’ y Giorgian De Arrascaeta completó la remontada parcial a los 41’.

En la segunda mitad, Renan Lodi devolvió la paridad al marcador con un potente remate de volea a los 59 minutos, tras un pase largo de Victor Hugo. Con el 2-2, el encuentro ganó en tensión y parecía encaminarse hacia el reparto de puntos.

Pero el desenlace tuvo un giro polémico. Cuando se jugaban los 90′+9, el árbitro sancionó un penal por una falta de Lodi sobre Léo Pereira. Jorge Carrascal, quien había ingresado desde el banco, asumió la responsabilidad y convirtió el 3-2 definitivo, en medio de las airadas protestas del conjunto de Belo Horizonte.

Las estadísticas reflejaron el dominio territorial de Flamengo, que registró el 71,8 % de posesión y 24 remates, diez de ellos al arco, frente a los cuatro intentos de Atlético Mineiro.

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No obstante, la superioridad estadística no evitó que el local necesitara una decisión arbitral discutida y un penal en el último suspiro para asegurar los tres puntos.

Con el campeonato entrando en su tramo decisivo, Flamengo dio un paso importante en la pelea por el título. La victoria le devolvió el liderato, aunque el desenlace dejó la polémica arbitral como uno de los focos de atención de una noche cargada de tensión en el Maracaná.