Vicky López revalida el trofeo Kopa

La madrileña, autora de nueve tantos la temporada pasada, ganó el triplete, con la Liga Española, la Copa de la Reina y la Liga de Campeones, además de la Supercopa española.

A nivel internacional, participó en la Liga de Naciones que España conquistó en la final contra Alemania.

Vicky López es la dominadora de este premio, al haberlo ganado en las dos ediciones en las que se ha concedido.

"Quiero agradecer a France Football por concederme este premio un año más. Estoy muy agradecida por ello. Esto no sería posible sin mis compañeras en el Barcelona y en la selección. Especialmente le agradezco esto a mi madre, que ya no está conmigo, pero te siento en cada paso que doy. Gracias por enseñarme a luchar y a no rendirme nunca", dijo López después de recibir el premio de la exjugadora del Barcelona y ahora en el Chelsea Lucy Bronze.