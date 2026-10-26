Video: Alex Cáceres registra un doblete y llega a 18 goles en Bolivia

Alex Albino Cáceres Méndez, natural de Itakyty (Alto Paraná), lleva una marca de 18 goles en 28 partidos en Gualberto Villarroel San José, al que se unió esta temporada luego de militar en el Jorge Wilstermann de Cochabamba.

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El surgido en la Toldería de Guaraní, de 30 años, se desempeñó inicialmente como extremo, pero el vecino país se confirmó como atacante goleador.

🏆 Liga Profesional - Fecha 23



▪️ GV San José 2 - 1 Blooming



⚽ Doblete de Álex Cáceres para el equipo local



⚽ César Menacho anotó el gol de la visita



📹: Block Deportivo pic.twitter.com/ZvJ9STfxfk — FÚTBOL BOLIVIANO (@fulboliviano) October 25, 2026

Además de militar en el Cacique, Cáceres actuó en Independiente de Campo Grande, General Díaz, San Lorenzo, Guaireña, Sol de América y Encarnación FC, hasta que en 2024 se le presentó la posibilidad de emigrar, pasando al Wilstermann, con el que firmó 15 tantos en 58 cotejos.

Alex atraviesa por su mejor momento, siendo clave en la campaña del equipo de Oruro en el que también milita el compatriota Walter Araújo.